Almanya'da Camilere Tehdit Paketi Gönderildi

Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde camilere ırkçı tehdit paketleri gönderildi. Söz konusu paketler, 27 Ekim Cuma günü Castrop-Rauxel Mevlana Camisi'ne, 28 Ekim Cumartesi günü Recklinghausen Merkez Camisi'ne, 30 Ekim Pazartesi günü Bochum Merkez Camisi'ne posta yoluyla gönderildi. Paketleri gönderenler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

DİTİB Bochum Merkez Camisi Başkanı Adnan Akçay, DİTİB Recklinghausen Merkez Camisi Başkanı Hayri Yılmaz ve DİTİB Castrop-Rauxel Mevlana Camisi Başkanı Kubilay Çorbacı, yaptıkları ortak açıklamada, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Camilere yönelik saldırıların en sert şekilde kınandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

- Provokasyonlara karşı her zaman olduğu gibi vakur ve aklıselim duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Bu iğrenç saldırı, bizleri ve komşularımızı derinden üzmüştür. Hem biz hem de cemaatimiz endişe içerisindeyiz. Benzer saldırıların devam etmesi toplumda ciddi kaygılara yol açacaktır. Fail ya da faillerin bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını talep ediyoruz.