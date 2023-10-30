Köln'den Tarihi Çağrı! Vatan Partisi ve TGB Yalan Anıtı Önünden Seslendi

Vatan Partisi ve TGB, Almanya'da sözde Ermeni Soykırımı anıtına meydan okudu. Köln'de kanunsuzca dikilen sözde soykırım anıtı önünde toplanan Türkler anıtın kaldırılmasını talep etti. Vatan Partisi Almanya Temsilcisi Deniz Yıldırım, "Cumhuriyetin 100. Yılında bu anıtı kesinlikle kaldıracağız" dedi.

Köln'den Tarihi Çağrı! Vatan Partisi ve TGB Yalan Anıtı Önünden Seslendi
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Avrupa'nın göbeğinde ayağa kalktılar, sözde soykırım yalanıyla dikilen anıta meydan okudular... Vatan Partisi ve TGB, Cumhuriyetin 100. Yılında Almanya'da kanunsuz şekilde dikilen sözde Ermeni soykırımı anıtının kaldırılması için meydanlardaydı.

Vatan Partisi Almanya Temsilcisi Deniz Yıldırım tarihi uyarıyı yaptı, "sözde soykırım anıtı mutlaka kaldırılacaktır" diye konuştu. Alevi-Bektaşî Kanaat Önderi Ali Aker de AİHM'in Perinçek İsviçre davası kararına uyulması çağrısı yaptı.

Köln'de Türkler Soykırım Kışkırtmasına Karşı 29 Ekim'de BuluşuyorKöln'de Türkler Soykırım Kışkırtmasına Karşı 29 Ekim'de BuluşuyorGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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