Köln'den Tarihi Çağrı! Vatan Partisi ve TGB Yalan Anıtı Önünden Seslendi

Avrupa'nın göbeğinde ayağa kalktılar, sözde soykırım yalanıyla dikilen anıta meydan okudular... Vatan Partisi ve TGB, Cumhuriyetin 100. Yılında Almanya'da kanunsuz şekilde dikilen sözde Ermeni soykırımı anıtının kaldırılması için meydanlardaydı.

Vatan Partisi Almanya Temsilcisi Deniz Yıldırım tarihi uyarıyı yaptı, "sözde soykırım anıtı mutlaka kaldırılacaktır" diye konuştu. Alevi-Bektaşî Kanaat Önderi Ali Aker de AİHM'in Perinçek İsviçre davası kararına uyulması çağrısı yaptı.