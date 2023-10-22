Köln'de Türkler Soykırım Kışkırtmasına Karşı 29 Ekim'de Buluşuyor

Almanya’daki Türkler, soykırım kışkırtmasına karşı, Cumhuriyetin 100. Yılında buluşuyor.

Ermeni soykırımı yalanının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce reddedilmesine rağmen, Almanya’nın Köln kenti merkezine sözde ‘Soykırım Anıtı’ dikilmişti.

Hohenzollern Köprüsü’nün yanına 24 Nisan’da geçici izinle konulan seyyar anıt, yerel yetkililerin onay vermemesine rağmen yasadışı bir şekilde kalıcı hale getirildi.

Türkiye’nin Köln Başkonsolosluğu ve 26 dernekten oluşan Türk Dernekleri İnisiyatifi, yasadışı anıtın kaldırılması için, imza kampansı dahil çalışma yürütüyor. Anıt kışkırtmasına karşı, Vatan Partisi başta olmak üzere çok sayıda parti, dernek ve kurum, 29 Ekim’de Hohenzollern Köprüsünde bir araya gelecek.

Vatan Partisi Almanya Temsilciliği, tüm vatanseverleri, basın açıklamasına çağırdı. Çağrı metninde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Ekim 2015’te sonuçlanan Perinçek-İsviçre Davası hatırlatıldı, “Provokasyonlara izin vermeyeceğiz.” denildi.

- Köln’deki bu iftira anıtı, tüm Almanya hatta Avrupa için resmi bir emsal oluşturması amacıyla kalıcı olarak yerleştirilmek isteniyor. Sözde Soykırım iddiasının emperyalist ve tarihsel bir yalan olduğunu tüm dünyaya ilan ettik. AİHM kararıyla tescil ettirdik. Bu anıtı hukuken kaldıracak ve bu tür provokasyon anıtların yayılmasına izin vermeyeceğiz.

29 Ekim’deki buluşmaya Türkiye Gençlik Birliği ile Öncü Gençlik de destek veriyor. Yapılan açıklamalarda “Almanya’daki Türk gençliğini, hiçbir görüş ayrılığı fark etmeden, birlikte vatanına ve tarihine sahip çıkmaya çağırıyoruz." denildi.

Vatan Partisi Kuzey Ren-Vestfalya Temsilciliği, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya’yı ziyaret etti. Heyet, Başkonsolos Kaya’yı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenecek etkinliğe davet etti.

Kaya, Köln Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını hatırlatarak, anıtın kaldırılmasını sağlayacaklarını söyledi.