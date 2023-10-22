Türk Kızılay'dan Filistin'e Yardım Eli! 400 Bin Litrelik Akaryakıt Gönderilecek

Aksa Tufanı'nında 15. gün geride kaldı, insanlık dışı saldırılara maruz kalan Filistin halkının insanı yardım ihtiyacına Türkiye'den el uzandı.

İsrail'in hastanelere saldırması ve elektrikleri kesmesi sebebiyle de mağdur olan Filistin halkına Türk Kızılayı yakıt yardımı gönderecek.

400 bin litrelik yakıt yardımının hastane ve ambulansların elektrik ihtiyacını 1 aylığına karşılaması bekleniyor.

Öte yandan tıbbi ve ilaç ihtiyacı için de Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakan Fahrettin Koca yardımların ulaştırılması için Mısırlı yetkililerle görüştüklerini açıklamıştı.

Bakan Koca, ihtiyaç olan tıbbi sarf malzemesi ve ilaçların içinde yer aldığı uçağın Mısır'a doğru hareket ettiğini duyurdu.