Anadolu Otoyolu'nda tır seyir halindeyken alev aldı

Anadolu Otoyolu'nda çamaşır makinesi yüklü tır yandı. Otoyolun Ankara istikametinde trafik aksadı.

Anadolu Otoyolu'nda tır seyir halindeyken alev aldı
Anadolu Otoyolu'nda tır seyir halindeyken alev aldı
Editör: Uğur Çam

Anadolu Otoyolu'nun Diliskele Mahallesi mevkiinde Salih Ç. idaresindeki çamaşır makinesi yüklü tırda, seyir halindeyken yangın çıktı. Balatalardan başlayan yangın, kısa sürede dorseyi kapladı.

Sürücüsünün çekiciyi ayırarak önlem aldığı yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın nedeniyle bir süreliğine kapalı kalan otoyolun Ankara istikameti, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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