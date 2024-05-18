Jandarma ekiplerinin ihbar üzerine girdiği evde patlama! 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine Karayaka beldesi Hürmüzlü köyündeki bir bağ evine gitti. Jandarma ekiplerinin eve girdiği sırada patlama meydana geldi. 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında Sefa K. ve Ahmet K. isimli iki kişinin de olduğu öne sürüldü.

Olay yerine gelen sağlık ekipler, yaralıları Erbaa Devlet Hastanesine kaldırdır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.