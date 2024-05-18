Jandarma ekiplerinin ihbar üzerine girdiği evde patlama! 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı
Tokat'ta jandarma ekiplerinin ihbar üzerine girdiği evde patlama meydana geldi. Patlamada 5 jandarma personeli yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine Karayaka beldesi Hürmüzlü köyündeki bir bağ evine gitti. Jandarma ekiplerinin eve girdiği sırada patlama meydana geldi. 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında Sefa K. ve Ahmet K. isimli iki kişinin de olduğu öne sürüldü.
Olay yerine gelen sağlık ekipler, yaralıları Erbaa Devlet Hastanesine kaldırdır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı