Muş'ta facia gibi kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Muş-Bitlis karayolunun 40. kilometresinde bulunan Altınova Beldesi kavşağında gerçekleşti. Ali Rıza A. yönetimindeki otomobil Şemdin Tulgar yönetimindeki diğer bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan Feride Ebrar A., Yağmur A., Mehmet Hüseyin A., sürücü Alirıza A. ile Şemdin Tulgar, Samet Tulgar, Selcan Tulgar ve ismi öğrenilemeyen bir bebek yaralandı.

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Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Muş, Bitlik ve Güroymak hastanelerine sevk etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Şemdin Tulgar, Samet Tulgar ve Selcan Tulgar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kontrollü olarak araçların geçişini sağladı. Kullanılamaz hale gelen 2 otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.