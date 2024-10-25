Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Önümüzde zorluklar var ama çözüm de var"

İstanbul Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü, “Hedef Türkiye: Üç İsrail Planı” etkinliğini düzenledi.

Etkinlikte, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve üç dönem AK Parti Milletvekilliği yapan Metin Külünk konuşmacı oldu.

Derslerinden çıkıp etkinliğe gelen öğrenciler, sıralar oluşturdu. Salon doldu taştı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Türkiye'nin zor koşullar içinde olduğunu ama bunlara karşı çözümleri olduğunu vurguladı. Doğu Perinçek, "Önümüzde zor bir dönem var. Kimileri o zorluklarda sadece zorlukları görür. Ama tarih bilinci olanlar ve Türk milletinin yeteneklerini bilenler zorluklarda büyük çözümleri görür. Bu zorluklardan Türkiye büyük bir çözümle çıkacaktır. Yani iki yüz yıldır devam eden Namık Kemallerden İttihat Terakkilerden ve Mustafa Kemallerden ve bugünlere gelen Türkiye’nin MDD’sini kesin zafere ulaştıracağımız bir sürecin eşiğindeyiz." dedi.

Doğu Perinçek, ABD’nin karagücü PKK'ya Türk devletinin hazinesinden para verildiğini söyledi. Perinçek, "DEM Parti'ye 500 milyon TL hazineden veriliyor. Niçin veriliyor? Mehmetçik'e kurşun sıksın diye. Gelsin TUSAŞ’ta o terör eylemini yapsın, Türkiye’yi istikrarsızlığa ve hükümet sorunlarıyla karşı karşıya bıraksın diye. Ve Atlantik sistemin boyunduruğu Türkiye’de kuvvetlensin diye. Onun da ötesinde Türkiye toprakları üzerinde Kürdistan adı altında bir ikinci İsrail devleti kurulsun diye." dedi.

Vatan Partisi lideri Perinçek, MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Meclis çatısı altından peş peşe yaptığı açıklamaları da değerlendirdi.

Doğu Perinçek, "İkinci israil planı artık plan değil Türkiye’nin bağrına taşınan bir hançer oldu. İşte Devlet Bahçeli, o, kendisine verilen görevi yerine getirmektedir. Öcalan’ı muhattap olarak kabul ettiğiniz zaman PKK’yı muhattap etmiş oluyorsunuz. Arkasından bu planı tabii sonuçlarına götüren planı kaptı, Özgür Özel’de 'Size devlet vaadediyoruz' dedi." ifadelerini kullandı.

Üniveristedeki konferansta eski Ak Parti Milletvekili Metin Külünk de konuşmacılara hitap etti. Amerika ve İsrail’in planlarının Sevr Anlaşması'yla ortaklaştığını belirten Külünk, "Türkiye’nin İsrail’le komşu olmaması için Suriye’yle süreci hızlandırması gerekiyor" dedi. Metin Külünk, "İsrail ve Amerika, Türkiye’ye yönelik planlarının çok açık ifade ettim. Bugünde İsrail’in Türkiye’yi hedef olarak gördüklerini saklamıyorlar." dedi.

Türkiye’nin, ABD ile PKK üzerinden karşı karşıya olduğunu hatırlatan Külünk, "Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de de sıkıştırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. Külünk, "Bugün Gazze’yi bombalattıran bu kirli akıl 90’lı yıllardan sonra bizi ciddi anlamda kuşatma yöntemine girdi ve bir anlamda terör örgütleriyle bizi içeriye tutsak etmek isterken bir anlamda da çevremizdeki çemberi sınırlarımızın dibine kadar getirmiş durumda." dedi.