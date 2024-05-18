Adana'da belediye meclisi kendini adeta feshetti! Önemli konularda karar alma yetkisi Belediye Başkanı'na devredildi

Adana Çukurova'da Belediye Meclis'i boşa düştü. Çünkü oy çokluğuyla kritik konularda karar alma yetkisi Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'a devredildi. AK Partili Meclis üyesi Recep Özdemir konuyu yargıya taşıdı.

Editör: Haber Merkezi
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Adana'da Çukurova'da Belediye Meclisi Bypass edildi. Karar alma yetkisi Belediye Başkanına bırakıldı. Yerel seçimlerde Çukurova belediyesini CHP'li Emrah Kozay kazandı. 37 üyesi olan Meclis'in 28'ini CHP 9'unu da Cumhur İttifakı oluşturuyor.

Çukurova Belediye Meclisi'nin 10 Mayıs 2024 tarihli oturumunda belediye meclisinin önemli konulardaki karar alma yetkileri, CHP’li meclis üyelerinin oyu ile Emrah Kozay’a devredildi.

Belediye Başkanı Emrah Kozay'a devredilen yetkiler arasında, şartlı bağışları kabul etmek, belediyeye ait şirketlerin yönetim kurulunu belirleme, borçlanmaya karar verme, taşınmaz mal alımına, satımına, takasına ve tahsisine karar verme, taşınmazları kiraya verme, belediyeye bağlı kuruluşların her türlü ihtiyaçları karşılamak için yapılacak ihalelerin üçüncü şahıslara verilmesi, iç borçlanma yetkisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayı ile yapılan işlem yetkisinin devri bulunuyor.

AK Partili Meclis üyesi Recep Özdemir arsa satış, borçlanma ve şartlı bağış yetkilerinin devrini yargıya taşıdı, iptalini istedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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