"İsrafı bitirdik" demişti! Ekrem İmamoğlu'ndan 73 kişilik Roma çıkartması

Seçim kampanyasının sloganı buydu. 45 gazeteciyle yaptığı Roma çıkarmasıyla bu slogan yeniden gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları’nın imza töreni için İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti. İmamoğlu’na 45’i basın mensubu toplam 73 kişi eşlik etti. İBB’nin kalabalık heyeti, Roma’da lüks otelde konakladı.

Kiralık uçakla Roma'ya giden ve toplam 73 kişiden oluşan kafile, şehrin 5 yıldızlı lüks otellerinden biri olan Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa’da konakladı.

GECELİĞİ 45 BİN LİRA İLE 89 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

İnternette yer alan bilgilere göre otelin geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında değişiyor. 3-4 gün süren konaklamaların maaliyetei en düşükten hesaplandığında bile 9 milyon 855 bin liraya ulşıyor. Diğer harcanan masrafların bilançosu ise henüz bilinmiyor.

Geziye katılan gazeteciler arasında ise Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan, Can Özeçelik ve Ertuğrul Özkök gibi isimler yer aldı.

Özel halk otobüsçülerinin ücretlerinin eksik ödendiği gerekçesiyle eylem yaptığı bir dönemde İmamoğlu'nun Roma çıkarması "israfı bitirdik" sloganını hatırlattı.