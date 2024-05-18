Özgür Özel'den tematik miting! Atanamayan öğretmenler Saraçhane'de buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tematik mitinglerin ilkini atanmayan öğretmenlerle yaptı. Özel, mülakat sistemini eleştirdi. Atamalar üzerinden tasarruf tedbirlerine de gönderme yaptı.

Editör: Haber Merkezi

“Tematik” mitinglere İstanbul Saraçhane'den başladı. Atanamayan öğretmenlerle buluştu.

"Ne diyordunuz itibardan tasarruf olmaz. Yanlış. İtibardan tasarruf olur ancak eğitimden tasarruf olmaz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel atanmayan öğretmenlerin mitinginde konuştu. Seçim öncesi "mülakat kaldırılacak" diyen ancak seçim sonrası mülakatı kaldırmayan hükümeti eleştirdi.

"Adında adalet olan bir parti bugün çıktı KPSS yarım yarısı da mülakat diyor. Kendi sözünü çiğniyor. Yazıklar olsun size yazıklar olsun."

Özel'in Erdoğan ile buluşması eleştirilmişti. Bir kez daha "müzakereye devam" sinyali verdi.

"Ben gereken yerde müzakereyi yapacağım ama müzakere ile sonuç alırsak ne ala. Alamazsak sokaklar bizimdir meydanlar bizimdir."
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Özgür Özel # chp # miting # atanamayan öğretmen
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