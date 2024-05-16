CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Türkiye, İtalyan bir mafya filmi mi izliyor?"

Özgür Özel, Ankara emniyetindeki kumpas soruşturmasıyla ilgili, "Türkiye, İtalyan bir mafya filmini mi izliyor? ne oluyor belli değil" dedi. Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Muhsin Şentürk'ün atanmasına da karşı çıktı, "Anayasaya ihlalinin sembol ismini Yargıtay Başsavcısı yaptılar." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Türkiye, İtalyan bir mafya filmi mi izliyor?"
Editör: Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. İkili, görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı. Özel ve Dervişoğlu'na Ankara Emniyet Müdürlüğündeki kumpas soruşturmasını soruldu.

Özgür Özel, "Türkiye bir İtalyan mafya filmini mi izliyor, yoksa adalet, siyaset, emniyet üçgeninde yaşanan bir şeyleri mi izliyor belli değil. Herkes aklını başına alsın." dedi.

Musavat Dervişoğlu ise, "bilgi sahibi" değiliz diyerek, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Dervişoğlu, "Muhalefet partileri ne olup bittiğine dair sıhhat derecesi yüksek bilgiye sahip değil. Ben, önemli sorulara ayaküstü cevap vermekten uzak dururum." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN MUHSİN ŞENTÜRK'ÜN ATANMASINA İTİRAZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Muhsin Şentürk'ün atanmasına da tepki gösterdi. "Yeni Anayasadan bahsediyorlar, normalleşme diyorlar, böyle nasıl olacak?" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, konuyla ilgili, "Erdoğan ve Meclis Başkanı, her fırsatta yeni anayasadan bahsediyorlar. Mevcut anayasaya uymamanın başkahramanını, en çok oyu almamasına rağmen dün gece yarısı atıyorsunuz. Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız, sizin anayasa ihlalindeki ısrarınız sürüyor demektir. Bundan sonra nasıl normalleşecek bu ülke?" dedi.

Musavat Dervişoğlu ise, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ataması için "sürpriz olmadı" yorumunu yaptı.

CHP ve İyi Parti Genel başkanları, konuşmalarında ayrıca muhalefette birliktelik mesajları verdi. Dervişoğlu, "Birbirimize karşı bir samimiyet testine ihtiyaç duymadığımızı bilmesini istiyorum." dedi. Özel ise, "Temaslarımız sürecek, iş birliğimiz sürecek. Temel mottomuz: Muhalefete muhalefet etmemek, iktidara muhalefet etmek." dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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