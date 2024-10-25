Terör saldırısının ayrıntıları açıklandı! Bakan Ali Yerlikaya saniye saniye o anları anlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Ali Yerlikaya, Bilkent Şehir Hastanesi'nde saldırıda yaralananları ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada saldırının ayrıntılarını duyurdu.

Terör saldırısında 5 kişinin şehit olduğunu, 22 kişinin yaralandığını ve yaralılardan 3'ünün aynı gün taburcu edildiğini anımsatan Ali Yerlikaya, halihazırda toplam 6 hastanede tedavisi süren 19 kişiden 11'inin de taburcu edildiğini, 1 kişinin halen yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Hastanede tedavi olanların moral ve durumlarının iyi olduğunu aktaran Ali Yerlikaya, yaralanan 7 polis özel harekat mensubundan 5'nin taburcu edildiğini söyledi.

Ali Yerlikaya, saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar dileyerek, yaralılara müdahale eden, olayın ilk anından itibaren büyük bir titizlikle, özenle, tedavi süreçlerine destek olan tüm sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

TUSAŞ'TAKİ TERÖR SALDIRISININ AYRINTILARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında, TUSAŞ'daki saldırıya ilişkin detaylar hakkında da bilgi verdi.

Bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırının saatinin 15.26 olduğunu, teröristlerin gasbedilen taksiyle söz konusu saatte TUSAŞ'ın nizamiyesine geldiğini ve araçtan bir kadın, bir erkek teröristin indiğini belirten Ali Yerlikaya, "Sağa sola, masum, ellerinde hiçbir silah olmayan insanlara ateş açıyorlar. Hemen orada şehit olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var." dedi.

Terör saldırısında şehit olan özel güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın saldırıda yaralanmasına rağmen teröristlere karşı ateş açtığını belirten Ali Yerlikaya, "Atakan Şahin kahramanımız, tabancasıyla karşısındakinin makineli tüfeği olmasına rağmen ateş ediyor. Kadın teröristi yaralıyor. 15.26'dan 4 dakika sonra yaralandığını görünce kadın terörist kendini patlatıyor. Vücudunda yüklü miktarda plastik patlayıcı var." ifadelerini kullandı.

"KISA SÜRE İÇERİSİNDE 730 EMNİYET VE JANDARMA BİRİMİ GELİYOR"

Patlamadan 10 dakika sonra 2 zırhlı araçla jandarma özel harekat ekiplerinin bölgeye geldiği bilgisini veren Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Saldırıdan 14 dakika sonra olaya ilk müdahale 2 zırhlı araç ve 10 jandarmamız tarafından yapılmaya başlıyor. Süratle jandarmamız ve emniyetimiz, özellikle Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat Birimlerimiz oraya akın ediyor. Jandarma Genel Komutan Yardımcı'mız, Ankara Emniyet Müdürü'müz, Emniyet Genel Müdürü'müz, 2 Bakan Yardımcımız olmak üzere oraya en kısa süre içerisinde 730 emniyet ve jandarma birimi geliyor.

Başta İHA olmak üzere bu olayın olduğu yere, binanın etrafını tamamen çembere almak üzere havadan da unsurlarımız oraya gönderiliyor. 15.30'da kadın terörist yaralandı ve çıkamayacağını anlayınca kendini imha etti. Patlattıktan 10 dakika sonra jandarmamız geliyor. 12 dakika sonra, 15.52'de bir zırhlı araç, 'shortland' dediğimiz araç ve 17 polis özel harekat birimimiz. Erkek teröristin, kadın terörist kendini imha ettikten sonra o mekana en yakın olan yani nizamiyeye en yakın olan akademi binasına girdiğini bildikleri için ve orada çalışan personel olduğunu bildiği için hemen oraya geliyorlar. 15.52'de binanın dışı tamamen cam, turnikeler var. Tamamen cam olan bir yerde oraya korku salarak yani oraya büyük bir azametle girmemiz gerektiğine karar veriliyor."

"HİÇBİR ÖZEL HAREKATIMIZDA BİR MERMİ YARASI BİLE YOK"

Olay yerine gelen zırhlı aracın hızlı bir şekilde turnike ve cama vurarak içeri girdiğini belirten Ali Yerlikaya, çelik koruyucu kalkanlarla 17 özel harekat polisinin teröristin olduğu binaya girdiğini söyledi.

Panikleyen teröristin güvenlik güçlerinin üstüne 2 el bombası attığını, 2 polisin hafif şekilde yaralandığını ve teröristin yukarı katlara doğru kaçtığını belirten Ali Yerlikaya, "Bizim arkadaşlarımız temkinli ama devamlı surette ona atış yapıyor. Yani orada çatışma başlıyor." diye konuştu.

İçeride herhangi bir şekilde rehine durumunun yaşanmadığının altını çizen Ali Yerlikaya, içeriye girilmekte geç kalınsaydı böyle bir durumun yaşanabileceğine dikkati çekti.

Ekiplerin doğru kararla hızlı bir şekilde içeri girmesinin rehine durumunun yaşanmamasını sağladığını ifade eden Ali Yerlikaya, şunları söyledi:

"Panikleyen terörist ikinci kata, üçüncü kata çıkıyor ve tuvalete saklanıyor. Orada sıkışıp kalıyor. 16.40 yani bizim polis özel harekat kahramanlarımızın içeriye o muhteşem girişinden tam 48 dakika sonra artık buradan çıkış olmayacağını bildiği için kendini orada patlatıyor. Bütün tedbirlere rağmen 5 arkadaşımız hafif şekilde yaralanıyor. Saat 15.26, nizamiyeye gelip araçtan inip o menfur saldırıyı başlattıkları an. 16.40 polis özel harekat sıkıştırdı, çıkamadı. Hiçbir özel harekatımızda bir mermi yarası bile yok. Hiçbir jandarmamda bir mermi yarası bile yok."

Ali Yerlikaya, Jandarma Özel Harekat ekiplerinin 14 dakikada, idareci ve amirleriyle birlikte 730 personelin de 20 dakika içerisinde olay yerine geldiğinin altını çizdi.

Bazı sosyal medya ve yayınlarda terörist sayılarına ilişkin farklı rakamların verildiğini anımsatan Ali Yerlikaya, ilk andan itibaren edinilen bilgilerin kendileri tarafından ulaştırıldığını belirtti.

Olaya ilişkin yanlış bilgilerin ısrarla servis edildiğini ifade eden Ali Yerlikaya, teröristlerin biri kadın ve biri erkek olmak üzere toplam 2 kişi olduğunun altını çizdi.

Ali Yerlikaya, yetkili olanların dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Yetkisiz olup da bilmeden açıklama yapanlara da diyoruz ki, benim milletimi, kamuoyunu lütfen yanıltmayın." dedi.

Operasyonda görev alan güvenlik güçlerini tebrik eden Ali Yerlikaya, "Ben, İçişleri Bakanı'nız olarak jandarmamız, emniyetimiz, jandarma özel harekat ve polis özel harekatımızdaki buradaki cevvalliği, kahramanlığı gösteren tüm arkadaşlarımıza, aziz milletim adına kendilerini tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

"GRİ KATEGORİDE ARANAN O TERÖRİSTİ DE ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran kod adlı Ramazan Aktaş'ın, Mardin'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesabından açıkladığını anımsatan Ali Yerlikaya, "Biz biliyorduk ki bir yardımcısı, beraberinde olan bir terörist daha var. Onunla da ilgili gelen bilgileri değerlendirdik ve bundan yaklaşık 3 saat önce gri kategoride aranan o teröristi de etkisiz hale getirdik, aldık. Birazdan arkadaşlarımız detaylarını paylaşacak." bilgisini verdi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik sabah saatlerinde 31 ilde düzenlenen operasyonlarda 176 şüphelinin gözaltına alındığını hatırlatan Ali Yerlikaya, şüphelilerin, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceğini kaydetti.

Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirterek, soruşturmayla ilgili sürecin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Savunma sanayi alanında çalışan herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Ali Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Dualarımız onlarla. Onlar bizim savunma sanayimizi, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, 22 yılda yüzde 20'den yüzde 80'in üzerine çıkardılar. Bu yıl, 6,5 milyar doları aşan ihracat rakamına ulaştık. Başta bölücü, hain terör örgütü olmak üzere, bilinen bilinmeyen, bu tarihi başarıyı kim hazmetti, hazmetmedi umurumuzda değil. 'Büyük ve güçlü Türkiye' idealiyle bu yüzyılı, Türkiye Yüzyılı yapma kararlılığımız, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu yürüyüşümüz, savunma sanayimiz başta olmak üzere tüm sektörlerimizde Allah'ın izniyle kararlılıkla devam edecek."

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Ali Yerlikaya, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceğini vurguladı.