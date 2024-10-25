Terör saldırısında yaralananlarla ilgili yeni açıklama! Sağlık Bakanlığı son durumu aktardı

Çarşamba günü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlenmişti.

Terör saldırısında 5 kişi şehit olurken 22 kişi de yaralanmıştı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanlığından yeni bir açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı, terör saldırısında yaralanan 22 vatandaştan 14'ünün taburcu edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, durumu stabil olan 8 yaralının tedavilerinin ise devam ettiği vurgulandı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 14'ü taburcu edildi. 8 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir." denildi.