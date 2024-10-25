Köfteci Yusuf'tan yeni hamle! Resmen duyurdular
Ürünlerinde domuz eti çıktığı iddiasıyla gündeme getirilen Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan bir hamle geldi. Köfteci Yusuf bir futbol Kulübü'ne sponsor oldu.
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, taklit ve tağşiş ürün satan firmaları açıklamasının ardından köftesinde ve dönerinde domuz eti kullandığı iddiaları ile Köfteci Yusuf gündeme gelmişti. İddiaları reddederek kendisine kumpas kurulduğunu belirten Yusuf Akkaş "Başıma ne getirildiğini bilmiyorum. Bu olayda tek isteğim gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır." ifadelerini kullanmıştı ve ardından vatandaş tarafından da Köfteci Yusuf'a destek gelmişti. Köfteci Yusuf'tan bir hamle geldi...
KÖFTECİ YUSUF'TAN SPONSORLUK HAMLESİ
Uzun bir süredir sessizliğini koruyan Köfteci Yusuf'un Karaman Futbol Kulübü'ne sponsor olduğu ortaya çıktı. Karaman Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:
- Karaman Futbol Kulübümüz, hemşehrimiz Yusuf Akkaş'ın ülkemize kazandırdığı milli markamız Köfteci Yusuf ile forma sponsorluğu konusunda anlaştı. Anlaşma kapsamında, 2024-25 Sezonu boyunca maç formalarımızda Köfteci Yusuf logosu yer alacak. Hemşehrimiz Yusuf Akkaş ve Köfteci Yusuf Ailesine, takımımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Köfteci Yusuf sponsorluğu konusunda Karaman Futbol Kulübümüze destek veren 22., 23. ve 24. Dönem Karaman Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Akgün'e değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz