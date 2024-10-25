Köfteci Yusuf'tan yeni hamle! Resmen duyurdular

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, taklit ve tağşiş ürün satan firmaları açıklamasının ardından köftesinde ve dönerinde domuz eti kullandığı iddiaları ile Köfteci Yusuf gündeme gelmişti. İddiaları reddederek kendisine kumpas kurulduğunu belirten Yusuf Akkaş "Başıma ne getirildiğini bilmiyorum. Bu olayda tek isteğim gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır." ifadelerini kullanmıştı ve ardından vatandaş tarafından da Köfteci Yusuf'a destek gelmişti. Köfteci Yusuf'tan bir hamle geldi...

KÖFTECİ YUSUF'TAN SPONSORLUK HAMLESİ

Uzun bir süredir sessizliğini koruyan Köfteci Yusuf'un Karaman Futbol Kulübü'ne sponsor olduğu ortaya çıktı. Karaman Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere verildi: