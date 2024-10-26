ABD Hazine Bakanı Yellen, Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan ile görüştü! İşte görüşmeye ilişkin yapılan açıklama

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile görüştü. ABD Hazine Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Yellen'in, Türkiye'nin güçlü ve öngörülebilir ekonomik politikalara olan bağlığını övdüğü kaydedildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
ABD Hazine Bakanı Yellen, Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan ile görüştü! İşte görüşmeye ilişkin yapılan açıklama
Yayınlanma:

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları marjında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin ABD Hazine Bakanlığından açıklama yapıldı. Yellen'ın, Türkiye'nin güçlü ve öngörülebilir ekonomik politikalara olan bağlığını övdüğü kaydedilen açıklamada, bu politikaların Türkiye ekonomisinde belirgin bir iyileşme sağladığı ve enflasyonun aşağı yönlü bir eğilime girmesine yardımcı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

ABD Hazine Bakanı Yellen, Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan ile görüştü! İşte görüşmeye ilişkin yapılan açıklama - Resim : 1

Açıklamada, "Yellen ve Şimşek ayrıca yaptırımlara uyumun önemini ve Türk finans sisteminin yaptırımlardan kaçanlar ile terörist gruplar tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesini görüştü." ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan asgari ücret açıklamasıMerkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan asgari ücret açıklamasıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

janet yellen Mehmet Şimşek Fatih Karahan ekonomi
Günün Manşetleri
Mehmet Şimşek, enflasyon ile ilgili tarih verdi
ABD Hazine Bakanı Yellen, Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan ile görüştü
Hamas'tan önemli açıklama
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a 81-76 kaybetti
Irak'ın kuzeyinden şehit haberi geldi
Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
"Önümüzde zorluklar var ama çözüm de var"
Terör saldırısının ayrıntıları açıklandı
Okan Buruk apar topar ameliyat edildi
MHP'de Abdullah Öcalan krizi
Çok Okunanlar
Konya'da korkunç cinayet! Konya'da korkunç cinayet!
Hamas'tan önemli açıklama Hamas'tan önemli açıklama
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a 81-76 kaybetti Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a 81-76 kaybetti
Sanatçı Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi Sanatçı Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi
ABD Hazine Bakanı Yellen, Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan ile görüştü ABD Hazine Bakanı Yellen, Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan ile görüştü