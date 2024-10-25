Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan asgari ücret açıklaması

Milyonlarca çalışanı etkileyen asgari ücret artışıyla ilgili Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan açıklama geldi. Fatih Karahan, yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi.

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan asgari ücret açıklaması
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2025 yılında geçerli olacak asgari ücret zammına geri sayım başladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı para politikasında asgari ücret artışının dikkate alınacağını açıkladı.

Fatih Karahan verdiği mesajda asgari ücretteki yaklaşık yüzde 25'lik bir artışın, 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağını belirtti.

Asgari ücret için tespit komisyonu çalışmalarını aralık ayında sonlandıracak ve 2025 asgari ücretini kamuoyuna duyuracak.

Açıklanacak ücret asgari ücretle çalışanlar kadar diğer ücretli çalışanlar için de bir gösterge olarak ele alınacak.

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