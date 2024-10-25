Sakarya'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi duyurdu. Sakarya'da deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,4 olarak belirlendi.

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Sakarya'da korkutan deprem!
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Kandilli Rasathanesi X üzerinden duyurdu. Sakarya'da deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,4 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 7,4 kilometre olarak tespit edildi.

SAKARYA'DA DEPREM

Sakarya'da korkutan deprem! - Resim : 1

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