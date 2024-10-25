Sakarya'da korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu. Sakarya'da deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,4 olarak belirlendi.
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Kandilli Rasathanesi X üzerinden duyurdu. Sakarya'da deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,4 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 7,4 kilometre olarak tespit edildi.
SAKARYA'DA DEPREM
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 25, 2024
TEKETABAN-KARAPURCEK (SAKARYA) https://t.co/j0P8p4uVBH
25.10.2024, 22:21:46 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 7.4 km#Kandilli