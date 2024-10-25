Okan Buruk apar topar ameliyat edildi! Galatasaray'dan Okan Buruk'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, apandisit rahatsızlığı nedeniyle acil ameliyata alındı. Sarı-kırmızılılardan Okan Buruk'un sağlık durumuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Okan Buruk apar topar ameliyat edildi! Galatasaray'dan Okan Buruk'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, öğle saatlerinde aniden apandisit rahatsızlığı yaşadı.

Okan Buruk, yaşadığı rahatsızlık üzerine acil ameliyata alındı. Galatasaray'dan ameliyat ve Okan Buruk'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Okan Buruk apar topar ameliyat edildi! Galatasaray'dan Okan Buruk'un sağlık durumuyla ilgili açıklama - Resim : 1

Kulüpten yapılan açıklamada, Okan Buruk'un öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildiği belirtilerek, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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