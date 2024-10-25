MHP'de Abdullah Öcalan krizi! Parti içinde Devlet Bahçeli'ye tepkiler büyüyor

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı Abdullah Öcalan çağrısı parti içerisinde krize yol açtı. Partide Bahçeli'ye karşı tepkiler çığ gibi büyüyor.

Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, Bahçeli'nin açıklamalarının parti içerisinde yarattığı kargaşayı anlattı.

İsmet Özçelik, "MHP içerisinde de 'Ne oluyor?' diye bir tavır var. MHP milletvekillerini 27 ile gönderecek durumu anlatacaklar. MHP milletvekilleri bana 'Bizi sopayla kovalarlar' diyor. Şaşkınlar. 'Alkışlayalım mı? Alkışlamayalım mı?' diye tereddüt içerisindeler. MHP'de ciddi tepkiler var. Antalya'da, Kayseri'de, Ankara'da var. MHP'de kimsenin bu işlerden haberi yok. Birçok MHP milletvekili şaşkın ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bazı MHP'liler gazetecileri arayıp 'Ne oluyor?' diye soruyor." dedi.

İsmet Özçelik, Bahçeli'nin tek başına bir operasyon yürüttüğünü belirtti. Özçelik, "Bahçelinin tek başına yürüttüğü bir operasyon var. Bazı konularda iktidarla görüşmeleri olmuş olabilir ancak bu boyuta gelmesinden AK Parti cenahı da çok rahatsız. Buna Erdoğan'ın da dahil olduğunu sanıyorum. Özellikle Apo'yu meclise çağırması oy kaybettirecek olay. AK Parti bu oy meselesine çok önem veriyor. Zaten kaybediyorlardı. Bu olay hem MHP'ye hem AK Parti'ye oy kaybettirir" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI DAĞILMIŞ GÖRÜNÜYOR"

Türk ordusunun Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonlarla açılım söylentilerine yanıt verdiğini söyleyen Özçelik, Cumhur İttifakı'nın geleceğine dair de dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Özçelik, "Türk ordusu operasyonlar yaptı. O da bir mesajdı. Açılım maçılım yok mesajı verdi. Güvenlik toplantısı sonrası yapılan açıklamada da sınır ötesinde terör devleti kurulmasına izin verilmeyeceği vurgulandı. Cumhur İttifakı kaldı mı? Ondan emin değilim. Cumhur İttifakı dağılmış gözüküyor. MHP bambaşka bir politika savunuyor. Bu nasıl devam edecek?" dedi.