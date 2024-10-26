Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a 81-76 kaybetti

Basketbolda, THY EuroLeague'de 5. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 5. haftasında İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırladı.

İki takım da mücadeleye savunmaya ağırlık vererek başladı. İlk 5 dakikalık bölüm Yunanistan ekibinin 8-7'lik üstünlüğüyle geçildi. Son bölümde pota altında daha etkili olan Panathinaikos, periyodu 21-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda Lorenzo Brown'ın üst üste basketleriyle başlayan konuk ekip, farkı da 10 sayıya yükseltti ve skor 15-25'e geldi. Fenerbahçe Beko; Tarık Biberovic ve Melli'nin basketleriyle farkı 4 sayıya indirmeyi başardı ancak sarı-lacivertli ekip üst üste 2 hücumdan boş dönünce Panathinaikos yeniden 10 sayılık farka ulaştı ve skor 24-34 oldu. Molanın ardından Hayes-Davis'in 3 sayılık basketiyle oyuna başlayan Fenerbahçe Beko, Guduric'in basket-faul sayılarıyla skoru 30-36'ya getirdi ve farkı 6'ya indirdi. Dış atışlarda daha başarılı olan Panathinaikos, son bölümde hücumlarda hata yapmazken, soyunma odasına da 11 sayılık farkla, 35-46 üstünlükle gitti.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünde her iki ekip de 9'ar sayı bulurken skor da 44-55 oldu. Son bölümde Baldwin ve Tarık Biberovic'in basketleriyle farkı 8 sayıya indiren Fenerbahçe Beko, Ömer Faruk Yurtseven'in serbest atıştan bulduğu basketlerle potasında 2 sayı gördü. Sarı-lacivertli takım, son hücumda Tarık Biberovic'in 2 sayısıyla son periyoda 54-62'lik skorla 8 sayı geride girdi.

Fenerbahçe Beko, son periyoda taraftarının da desteğiyle hızlı başladı. Colson, Tarık Biberovic ve Birch'ün sayılarıyla 10-3'lük seri yapan sarı-lacivertliler, farkı da 1'e indirdi ve skor 64-65'e geldi. Mola dönüşü Hall'un 3 sayılık basketiyle 67-65 öne geçen ve sert savunmayı sürdüren sarı-lacivertli takım, hücumda isabet sağlayamazken, rakibine de sayı şansı vermedi. Karşılaşmanın bitimine 3,5 dakika kala Colson'ın basket-faul sayılarıyla skor 70-65 oldu ve fark 5'e yükseldi. Brown'ın 3 sayılık basketiyle farkı 2'ye indiren Panathinaikos, Fenerbahçe Beko'nun savunmadaki basit hatalarını değerlendirerek bitime 30 saniye kala 4 sayı öne geçti ve skor 73-77'ye geldi. Son bölümde Yunanistan ekibi hata yapmayarak karşılaşmayı 81-76 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 5 maç sonunda 2. yenilgisini alırken Panathinaikos 3. galibiyetini elde etti.

"BENİ ASIL ENDİŞELENDİREN KONU, TAKIMIN BİRLİK OLMAMASI"

Panathinaikos'a 81-76 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı. Sarunas Jasikevicius, Panathinaikos ve Ergin Ataman'ı tebrik ederek sözlerine başladı.

Oyuna başlangıcında basketbol ve mantalite anlamında kötü olduklarını söyleyen Jasikevicius, "Son periyotta daha çok savaştık ama sonrasında çocukça top kayıpları yaptık. Beni asıl endişelendiren konu, takımın birlik olmaması. Basketbol açısından bakınca 'Panathinaikos neden bize baskı yaptı, biz neden baskı yapamadık' diye düşündüm. Takımca iletişim halindeydiler, biz ise ayrı odalarda gibiydik. Birlik olmak çok önemli. Son periyoda farklı bir tabloyla başladık ancak sadece 15 dakika iyi oynadık. Son şampiyonu bu şekilde yenemezsiniz." diye konuştu.

Takımdaki sorunları düzeltmek için konuşmaları gerektiğini de vurgulayan Litvanyalı çalıştırıcı, "Konu, her şey iyi giderken bir şeyler yapmak değil. İlk 2 çeyrekte takım ayrı noktalardaydı, iletişim yoktu. Son 2 çeyrekte birbirleriyle konuşuyorlardı. Bunlar beni endişelediriyor ve bunları düzeltmemiz lazım." diyerek sözlerini tamamladı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 81-76 mağlup eden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman, ilk 3 periyotta mükemmel oynadıklarını belirtti. Akıllı hareket ettiklerini ancak son çeyrekte Fenerbahçe'nin agresif savunma yaptığını dile getiren Ataman, "Bize top kayıpları yaşattılar, oyuna ortak oldular ve öne geçtiler. Ama sonrasında Sloukas'ın çok önemli 2 atışı vardı. Bugün çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'nun son periyotta değişmeli savunması karşısında zorlandıklarını anlatan Ataman, "Savunma değişikliğine iyi cevap veremedik son periyotta. Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven bugün faydalı oynadı. Lessort'un 3 faul aldığı dönemde Ömer Faruk faydalıydı. Cedi hücumda biraz şanssızdı. Bugün ana rotasyondan 3 önemli eksikle geldik. Her ikisi de takıma her geçen gün alışıyorlar ve daha da faydalı olacaklar. Kısa oyuncu rotasyonunda antrenör değişiklik yapma konusunda rahat oluyor." dedi.

Dörtlü Final için çok fazla sürpriz beklemediğini de vurgulayan Ataman, "Otoriteler tarafından hem biz hem de Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final adayı gösteriliyor. Olympiakos iyi kadro kurdu ama İstanbul'dan 2 yenilgiyle ayrıldı. Bana göre Dörtlü Final adayı 7-8 takım var ve bunlardan ikisi biz ve Fenerbahçe Beko. 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynadık. Avrupa Ligi uzun maraton. Bugünkü gibi büyük atmosferler, büyük takımları motive ediyor. Bugünkü galibiyet çok kritikti bizim açımızdan." dedi.