Irak'ın kuzeyinden şehit haberi geldi! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğu duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Irak'ın kuzeyinden şehit haberi geldi! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, üs bölgesinde rahatsızlanan Sözleşmeli Er Kander Babür'e ilk müdahalenin revirde yapıldığı, sonrasında ileri tetkik ve tedavi maksadıyla helikopterle Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Babür'e Allah'tan rahmet, ailesi ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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