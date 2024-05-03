Eski AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci: "Partimizin içine bir şekilde konuşlanmış Amerikancılara sesleniyorum"

Eski AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, Abdulkadir Selvi hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. "Partimizin içine bir şekilde konuşlanmış Amerikancılara sesleniyorum" ifadelerini kullanan Birinci, Osman Kavala hakkında da konuştu. Birinci şunları ifade etti:





- Abdulkadir Selvi’nin yazısını okudum. Maşallah, savcılık mütalaası gibi bir yazı. Bu ara, ya çok hukukçuyla arkadaşlık yapıyor ya da kendisi bizzat avukatlığa merak sardı. Daha önce onlarca kere ifade ettim. Kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve siyasi geleceğini cezaevinde yatan bir eylemciye bağlayamaz. Bağlamaya kalkarsa, kendisi o iple “başka yerlere” bağlanmış demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir genel başkan bir araya geliyor. Bu zatın yazısına göre, Sayın Cumhurbaşkanımızla Kavala'yı konuşacaklarmış!? Gerçekten mi? Deprem... Ekonomi... Rusya-Ukrayna... Suriye... Libya... Kapıda bekleyen göçmen krizi... Gazze... İran-İsrail... ABD seçimi... Bunlara gerek yok değil mi? Kavala'yı konuşsunlar... Kimsenin aklıyla alay etmeyin kardeşim. Ortalık yangın yeri. Siz, “kibriti” konuşsunlar, çıkaralım diyorsunuz. Aklınızı başınıza alın! Buradan partimizin içine bir şekilde konuşlanmış ama nihayetinde temizlenecek olan, Avrupacı-Amerikancılara sesleniyorum. Bu “Kibritle” oynayan ya kendini yakar ya evini yakar.