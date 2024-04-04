Sigaraya dev zam! 70 TL'ye merdiven dayadı...

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna dev zam geldiğini duyurdu. En pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu. İşte ayrıntılar...

Sigaraya dev zam! 70 TL'ye merdiven dayadı...
Editör: Orhun Çoban
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna dev zam geldiğini duyurdu. Dündar, Winston grubuna 8 TL zam geldiğini açıkladı. Böylelikle Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.

Dündar'ın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

Öteyandan seçimler öncesinde 10 TL olarak hazırlık yapıldığı, kalan kısmının ise ilave edileceği iddia edildi...

Sigaraya dev zam! 70 TL'ye merdiven dayadı... - Resim : 1

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