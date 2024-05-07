İsrail ordusu Refah'a girdi! Sınır kapısının Filistin tarafı ele geçirildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sürüyor. Taraflar arasında Katar ve Mısır tarafından yönetilen ateşkes sürecine rağmen İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor.

Son olarak İsrail ordusu, Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Refah'a girdi. Ordudan yapılan açıklamada, saldırılarda, Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda kontrolün ele geçirildiği belirtildi.

Mısır'a yaklaşık 3,5 km uzaklıktaki kapının Filistin tarafında tam kontrolün sağlandığı belirtilen açıklamada, saldırıda 20 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

REFAH SINIR KAPISI'NDA YARDIM GİRİŞİ DURDURULDU

İsrail ordusunun Gazze’nin Refah kentine kara saldırısı düzenleyerek kontrolü ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı’nda insani yardımların geçişi ile giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, İsrail askeri araçlarının bölgeye ulaşması ile eşzamanlı olarak Refah Sınır Kapısı'nda sefer hareketliliği ve insani yardım geçişlerinin tamamen durdurulduğunu belirtti.

İSRAİL, REFAH SINIR KAPISI'NA YAKIN BÖLGELERİ HEDEF ALMIŞTI

İsrail ordusu, gece saatlerinde artırdığı saldırılarda, Refah Sınır Kapısı'na yakın bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılmış, Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere top atışları yaptığı kaydedilmişti.

Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa TV, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yoğun atışlar yaptığını belirtmişti.

HAMAS, ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün akşam saatlerinde Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmuştu.

İsrail Savaş Kabinesi ise Hamas'ın ateşkes önerisine onay vermesine rağmen Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.

REFAH SINIR KAPISININ ÖNEMİ NE?

Gazze'nin Refah Sınır Kapısı, insani yardımların girişinde ana geçiş noktası ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası niteliği taşıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.