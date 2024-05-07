20 bin öğretmen ataması yapılacak! MEB atama takvimini açıkladı

Büyük bir kesimin merakla beklediği öğretmen atamalarındaki sayı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Kameralar karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kaç öğretmen ataması yapacaklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını kamuoyuna duyurdu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ATAMA TAKVİMİNİ AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanlığı da 20 bin öğretmen ataması için takvimi açıkladı. MEB'den yapılan açıklamaya göre, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta alınacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek.

MEB, branş bazında kontenjan dağılımını da internet sitesinden yayımladı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle:

• Sınıf öğretmenliği: 3 bin 263

• Özel eğitim: 2 bin 499

• Rehberlik: 1597

• Din kültürü ve ahlak bilgisi: 1594

• İngilizce: 968

Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi için tıklayınız.

Atama takvimi için tıklayınız.