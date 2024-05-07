Son anda kurtarıldı

Yürekleri ağza getiren olay, Erzincan’da yaşandı. Kendisinden haber alınamayan kadın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş halde bulundu.

Son anda kurtarıldı
Editör: Yağmur Biçen
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 Erzincan merkezde yaşanan olayda faciadan son anda dönüldü.

Kurutilek Mahallesi'nde meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan 63 yaşındaki M.Y.'den şehir dışında yaşayan yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin evin kapısını açması üzerine kadının hareketsiz halde yattığı görüldü. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Hastanede müdahale edilen kadının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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