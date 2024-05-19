Türkiye Gençlik Birliği’den 19 Mayıs’ta ‘Türkiye’ye sahip çık’ yürüyüşleri

Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı ve Milli Mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs’ın yıl dönümüde Türk Gençliği de Milli Devlet için meydanlarda! Türkiye Gençlik Birliği (TGB) bu yılki 19 Mayıs eylemlerine yurttaşları “ABD ve İsrail’e vatanını böldürme! Türkiye’ye sahip çık” sloganıyla çağırdı.

Bağımsızlık ateşinin yakıldığı 19 Mayıs’ı CHP’li belediyeler konserlerle kutlarken, devlet törenleri de zayıf kaldı. Tek örgütlü eylem çağrısı TGB’den geldi. Ankara’daki yürüyüş Tadoğan Meydanı’nda, İstanbul’daki yürüyüş Beşiktaş Atatürk Evi önünde, İzmir’deki yürüyüş de Karşıyaka İZBAN’da saat 14.00’te başladı.

TGB’li gençler saat 16.00’da Eskişehir Kanatlı AVM önünde, Muğla’da da 17.00’de Yoğurtçu Parkı önünde yürüyüşe geçecek.