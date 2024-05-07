Çocuklar parkta buldukları telefonu muhtara teslim ettiler

Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk, Harikalar Diyarı yakınında cep telefonu buldular.

Çocuklar buldukları cep telefonunu alarak mahalle muhtarlığına teslim etti. Telefonu Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez’e teslim edilmesinin ardından sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı. Telefon, kısa sürede bulunan sahibine teslim edildi.



Çocuklara teşekkür eden Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez, “Mahallemizin gençleri Muhammed Emin Zengin, Abdulsamet Tokat, İbrahim Oruç Kök, Kuzeykent Harikalar Diyarı'nda buldukları telefonu muhtarlığımıza getirdiler. Sahibi bulunmuş ve telefon gençlerimizin de huzurunda teslim edilmiştir. Kendilerini tebrik ederim" ifadelerini kullandı.