İnşaat halindeki bina çöktü: 5 ölü, 49 kayıp

Güney Afrika’nın George kentinde inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetti, 49 işçi aranıyor.

İnşaat halindeki bina çöktü: 5 ölü, 49 kayıp

Güney Afrika’nın George kentinde dün inşaat halindeki bir bina çöktü. George Belediyesinden yapılan açıklamada, 5 işçinin hayatını kaybettiği, 21 işçinin enkazdan kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı, 49 işçinin ise kayıp durumda olduğu bildirildi. Üç kurtarma ekibinin enkazın farklı noktalarında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve soruşturma çağrısında bulundu. Ramaphosa, "Olayın nedenine yönelik soruşturmalar, toplumun içine kapanmayı ve bu felaketin tekrarını önlemeyi amaçlamalıdır" ifadelerini kullandı.
Çökme sırasında şantiyede en az 75 işçinin olduğu düşünülüyor.

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