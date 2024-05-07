MHP Genel Başkanı Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özel bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel' ile TBMM'deki makamında bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özel bir araya geldi
Editör: Yağmur Biçen
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, basına kapalı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisindeki makamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Görüşme saat 12.00'de başladı. İkili yaklaşık 45 dakika görüştü. Özel'i kapıda karşılayan Bahçeli, aynı şekilde makam odasının kapısına çıkarak uğurladı.


Özgür Özel'in MHP lideri Bahçeli'ye tespih ve mesir macunu hediye ettiği, Bahçeli'nin ise Özel'e porselen tabak hediye ettiği öğrenildi.


İki lider de görüşmenin ardından herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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