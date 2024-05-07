Çin'den İsrail'e "Refah'a saldırmaktan vazgeçin" çağrısı

İsrail'in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine saldırılar başlatması üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, açıklama yaptı.

Çin'den İsrail'e "Refah'a saldırmaktan vazgeçin" çağrısı
Editör: Yağmur Biçen
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Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafını bugün, İsrail tarafından ele geçirildi. İsrail’in bu işgaline Çin’den tepki geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian yaptığı açıklamada, “Çin, İsrail’i uluslararası toplumun taleplerine kulak vermeye, Refah’a saldırmaktan vazgeçmeye ve Gazze Şeridi’nde daha ciddi bir insani felaketi önlemek için elinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyor” dedi.

SINIR KAPILARININ KAPATILMASI GAZZE HALKI İÇİN YIKIM

UNRWA Planlama Direktörü Sam Rose, İsrail’in Refah ve Kerem Şalom sınır kapılarını kapatmaya çalışmasının zaten açlığın eşiğinde olan Gazze halkı için yıkıcı olduğunu söyledi. Geçişlerin ekim ayından bu yana Gazze Şeridi’ne giren az miktardaki yardımlar için can damarı olduğunu belirten Rose, “Arındırma tesislerinin çalışması ve su sağlaması mümkün değil. Elektrik yok. Her şey kesiliyor” dedi.
Rose, UNRWA’nın başta bölgedeki yakıt sıkıntısı ve Refah’ın doğusunda başlatılan askeri operasyonun insani etkileri konusunda bir dizi endişesi olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# israil # filistin # çin # gazze
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