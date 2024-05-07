Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye ile görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas’ın Gazze’de ateşkesi kabul etmesinin ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze’deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın, arabulucu Mısır ve Katar'ın ateşkes önerisini kabul etmesini, olumlu bulduğunu söyledi. İsrail'in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada da batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail'e baskıyı yapmaya çağırdı.