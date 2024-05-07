Gazze'de can kaybı 34 bin 789'a yükseldi!

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgede İsrail ordusu büyük bir insanlık suçu işlerken hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı da artmaya devam ediyor.

Bölgedeki bilanço ile ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. 214 gündür sürdürülen saldırılara ilişkin bilgi verilen açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 54 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 96 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Böylece, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 34 bin 789'a çıkarken yaralı sayısı da 78 bin 204'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.