Gazze'de can kaybı 34 bin 789'a yükseldi!

İsrail'in yoğun saldırı altına aldığı Gazze'de can kaybı her geçen gün artmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamada bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 789'a, yaralananların sayısının ise 78 bin 204'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze'de can kaybı 34 bin 789'a yükseldi!
Editör: Yasin Kerim Aşan

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgede İsrail ordusu büyük bir insanlık suçu işlerken hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı da artmaya devam ediyor.

Bölgedeki bilanço ile ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. 214 gündür sürdürülen saldırılara ilişkin bilgi verilen açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 54 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 96 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Böylece, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 34 bin 789'a çıkarken yaralı sayısı da 78 bin 204'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# gazze # israil # filistin # son dakika
Çok Okunanlar
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
İsrail ordusu Refah'a girdi!
İsrail ordusu Refah'a girdi!
20 bin öğretmen ataması yapılacak!
20 bin öğretmen ataması yapılacak!
13 ilçe, 79 durak ve günlük 45 bin yolcuyla bir İstanbul klasiği: 500T
13 ilçe, 79 durak ve günlük 45 bin yolcuyla bir İstanbul klasiği: 500T
İZBAN yoldan çıktı: Yolcular tahliye ediliyor
İZBAN yoldan çıktı: Yolcular tahliye ediliyor
Öne Çıkanlar AİHM'den Türk yargısına FETÖ'yü aklayacak dayatma! | ULUSAL HABER AİHM'den Türk yargısına FETÖ'yü aklayacak dayatma! | ULUSAL HABER DEAŞ'e yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı DEAŞ'e yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı