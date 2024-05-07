4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde önemli bir operasyon düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt içinde ve sınır ötesinde Mehmetçik'in teröristlerle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine 4 PKK/YPG'li terörist taciz ateşi açtı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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