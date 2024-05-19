Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri yayımlandı: İşte giriş ekranı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler, sınav giriş belgelerine online sistem üzerinden ulaşabilecekler.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı sınav takvimi açıklandı.
Takvime göre, Bahar Dönemi AÖF final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak. Sınav tarihine yaklaşırken, sınav giriş belgeleri ile ilgili duyuru yayımlandı.
SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
Yayımlanan duyuruda; "Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. " denildi.