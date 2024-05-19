Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri yayımlandı: İşte giriş ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler, sınav giriş belgelerine online sistem üzerinden ulaşabilecekler.

Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri yayımlandı: İşte giriş ekranı
Son Güncelleme:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı sınav takvimi açıklandı.

Takvime göre, Bahar Dönemi AÖF final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak. Sınav tarihine yaklaşırken, sınav giriş belgeleri ile ilgili duyuru yayımlandı.

SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. " denildi. 

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

# AÖF # Anadolu Üniversitesi # Açıköğretim
Çok Okunanlar
Anadolu Otoyolu'nda tır seyir halindeyken alev aldı
Anadolu Otoyolu'nda tır seyir halindeyken alev aldı
Türk denizlerinin röntgenini çeken deneyin ilk sonuçları açıklandı
Türk denizlerinin röntgenini çeken deneyin ilk sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri yayımlandı: İşte giriş ekranı
Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri yayımlandı: İşte giriş ekranı
TBMM'de gündem bu hafta yoğun: İşte gündem maddeleri
TBMM'de gündem bu hafta yoğun: İşte gündem maddeleri
Çin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Çin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Öne Çıkanlar Gençlik liderleri Türkiye gündemini tartışıyor! | Sezer Özseven | ULUSAL ÖZEL Gençlik liderleri Türkiye gündemini tartışıyor! | Sezer Özseven | ULUSAL ÖZEL Canlı yayında 8 yaşındaki kızı için söylediği sözler gündem olan kadın serbest bırakıldı Canlı yayında 8 yaşındaki kızı için söylediği sözler gündem olan kadın serbest bırakıldı