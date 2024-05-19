Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri yayımlandı: İşte giriş ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı sınav takvimi açıklandı.

Takvime göre, Bahar Dönemi AÖF final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak. Sınav tarihine yaklaşırken, sınav giriş belgeleri ile ilgili duyuru yayımlandı.

SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. " denildi.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA