HAMAS'tan kritik açıklama: "Kabul etmeyiz!"

HAMAS yetkilisi, Fransız haber ajansı AFP’ye konuştu. Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulmasını içermeyen herhangi bir ateşkese taraftar olmayacaklarını açıkladı.

HAMAS'tan kritik açıklama: "Kabul etmeyiz!"
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

İsmi vermeyen bir HAMAS yetkilisi, Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “İsrail, saldırıları sürdürmekte ısrar ederek anlaşmaya varılmasını engelliyor. Siyonist varlık esirlerini kurtarmak için bir anlaşma peşinde ama bunu saldırının sona ermesiyle ilişkilendirmiyor” dedi.

İŞTE HAMAS’IN ATEŞKES ŞARTI

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, ateşkes müzakereleri de Mısır’da sürüyor. İsrail ile HAMAS arasında başkent Kahire’de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinin sonuç verip vermeyeceği merakla takip ediliyor. İsmi açıklanmayan bir HAMAS yetkilisi müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, “İsrail, saldırıları sürdürmekte ısrar ederek anlaşmaya varılmasını engelliyor. Siyonist varlık esirlerini kurtarmak için bir anlaşma peşinde ama bunu saldırının sona ermesiyle ilişkilendirmiyor” dedi.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan yetkili, HAMAS’ın “Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını açıkça içermeyen bir anlaşmayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini” vurguladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu anlaşmanın önündeki en büyük engel olmakla suçlayan HAMAS yetkilisi, “Elimizdeki bilgiler Netanyahu'nun kişisel nedenlerle bir anlaşmaya varılmasını engellediğini doğruluyor” ifadelerini kullandı.

Paris'te Filistin'e destek gösterisiParis'te Filistin'e destek gösterisiDünya
Polisin "dur" ihtarına uymayıp tarlaya kaçan otomobilden 19 bin adet uyuşturucu madde çıktıPolisin "dur" ihtarına uymayıp tarlaya kaçan otomobilden 19 bin adet uyuşturucu madde çıktıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# hamas # filistin # israil # açıklama
Çok Okunanlar
Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kızını öldürmeye çalışan kişi yakalandı
Kızını öldürmeye çalışan kişi yakalandı
HAMAS'tan kritik açıklama: "Kabul etmeyiz!"
HAMAS'tan kritik açıklama: "Kabul etmeyiz!"
Tüfeği elinden düşürdü, hayatını kaybetti
Tüfeği elinden düşürdü, hayatını kaybetti
Kayseri'de 'Huzur 38' uygulaması
Kayseri'de 'Huzur 38' uygulaması
Öne Çıkanlar Erdoğan Özel görüşmesindeki kritik ismin sicilini Doğu Perinçek açıkladı! Erdoğan Özel görüşmesindeki kritik ismin sicilini Doğu Perinçek açıkladı! Alanya'nın meşhur içeceği fıstıklı limonata tescillendi Alanya'nın meşhur içeceği fıstıklı limonata tescillendi