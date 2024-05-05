HAMAS'tan kritik açıklama: "Kabul etmeyiz!"

İsmi vermeyen bir HAMAS yetkilisi, Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “İsrail, saldırıları sürdürmekte ısrar ederek anlaşmaya varılmasını engelliyor. Siyonist varlık esirlerini kurtarmak için bir anlaşma peşinde ama bunu saldırının sona ermesiyle ilişkilendirmiyor” dedi.

İŞTE HAMAS’IN ATEŞKES ŞARTI

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, ateşkes müzakereleri de Mısır’da sürüyor. İsrail ile HAMAS arasında başkent Kahire’de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinin sonuç verip vermeyeceği merakla takip ediliyor. İsmi açıklanmayan bir HAMAS yetkilisi müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, “İsrail, saldırıları sürdürmekte ısrar ederek anlaşmaya varılmasını engelliyor. Siyonist varlık esirlerini kurtarmak için bir anlaşma peşinde ama bunu saldırının sona ermesiyle ilişkilendirmiyor” dedi.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan yetkili, HAMAS’ın “Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını açıkça içermeyen bir anlaşmayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini” vurguladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu anlaşmanın önündeki en büyük engel olmakla suçlayan HAMAS yetkilisi, “Elimizdeki bilgiler Netanyahu'nun kişisel nedenlerle bir anlaşmaya varılmasını engellediğini doğruluyor” ifadelerini kullandı.