Paris'te Filistin'e destek gösterisi

Paris'in 1. bölgesinde Masumlar Çeşmesi'nin yanında toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'ye aylardır devam eden saldırılarının sona ermesini istedi.

Göstericiler, İsrailli sporcuların 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyatlarından men edilmesini de talep etti.

"SOYKIRIMCI OLİMPİYAT OYUNLARI YOK"

Filistin bayrakları ile "Soykırımcılara Olimpiyat Oyunları Yok. Soykırım Bir Spor Değildir", "Filistinlilerin Soykırımını Durdurun" ve "Yaşasın Filistin Halkının Direnişi" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Gazze'nin çocukları, Filistin'in çocukları, insanlık öldürülüyor" sloganları attı.

EuroPalestine Derneği üyesi Fransız asıllı Tunuslu Ezzeddine Gam, AA muhabirine, "Filistin dünyadaki tüm mücadelelerin anasıdır. Tümüyle insani bir mesele." dedi.

"FİLİSTİN DÜNYADAKİ TÜM MÜCADELELERİN ANASIDIR"

Gam, 7 Ekim'den bu yana hiçbir gösteriyi, yürüyüşü kaçırmadığını söyledi.

Gazze'de her gün insanların öldüğünü, "soykırım" yaşandığını vurgulayan Gam, çeşitli devletlerin İsrail'i finanse etmesini, silahlandırmasını ve desteklemesini durdurmak için halkların hükümetlere baskı yapması gerektiğini ifade etti.

Gam, İsrail ordusunun Refah'a her gün saldırdığını belirterek, "Her gün katliamlar var, her gün bombardımanlar var." diye konuştu.