Sözleşmeli Erler kamuda istihdam hakkını istiyor!

Sözleşmeli erler kamuda istihdam haklarını istiyor. Terörle mücadelede ön cephede vatanı için görev yapan sözleşmeli er Mehmetçiklerin kamuda istihdam sorunu sürüyor. Kamuda atama bekleyen 3 bin civarındaki sözleşmeli erden yalnızca 300’ü mülakata çağırıldı. Sözleşmeli er Mehmetçikler kendilerine ayrılan kontenjana ve cephede birbirine canlarını emanet eden askerlerin rakip yapılmasına tepki gösterdi.

Atama bekleyen sözleşmeli erler Ümit Şerif ve Yunus Yıldırım, hükümetin canını hiçe sayan fedailerini sahipsiz bıraktığını belirttiler. Ümit Şerif, yüz kişilik istihdam kadrosunda her bir kadro başına iki kişinin mülakata çağrıldığına dikkat çekti. Şerif, "Omuz omuza mevzide vatanını müdafaa eden silah arkadaşlarını yarıştırma pozisyonuna soktu.” dedi. Şerif hükümete seslendi, "Umut tüccarlığı mağduru olmuş bu arkadaşlarımız intihar ederler ise devletimizin ve milletimizin vicdanı rahat olacak mıdır?" diye sordu.

Devletten verilen sözlerin tutulmasını beklediklerini söyleyen atama bekleyenlerden biri de Sözleşmeli erlerden Yunus Yıldırım... Yıldırım, haksızlık ve ayrımcılık yapıldığını vurguladı. Haklarını alana kadar geri adım atmayacaklarını belirten Yıldırım, "Arkadaşlarımın temsilcisi olarak mülakata çağrılmama bir gram sevinemedim. Mülakat istemiyoruz" dedi.