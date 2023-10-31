Kassam Tugayları Açıkladı! Siyonist İsrail Saldırganlığına Karşı Direniş Sürüyor

Kassam Tugayları, İsrail saldırganlığına karşı koymaya devam ediyor. Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Siyonist askerlerle Gazze'nin kuzeydoğusunda çatışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kassam Tugayları Açıkladı! Siyonist İsrail Saldırganlığına Karşı Direniş Sürüyor
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Kassam Tugayları, İsrail ile çatışmaların sürdüğünü açıkladı. Açıklamada Gazze'nin kuzeydoğusunda yer alan Beyt Hanun'da İsrail güçlerinin hedef alındığı ve ordu güçlerine ait bir buldozerin kullanılmaz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada, Gazze'nin çevresindeki iki askeri bölgeye roketlerle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Kassam Tugaylarına bağlı Telegram hesaplarından da, 29 Ekim Pazar günü Gazze'nin kuzeybatısındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'nda İsrail güçleriyle gerçekleşen şiddetli çatışmalara ilişkin görüntü paylaşıldı. Kassam Tugayları bugün ayrıca, Gazze'nin çeşitli noktalarında 3 İsrail askeri aracını imha ettiklerini ve çatışmada 1 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # İzzeddin Kassam Tugayları
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