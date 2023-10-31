Gazze'ye Hiroşima'ya Atılanın Bir Buçuk Katı Gücünde Bomba Atıldı

Gazze'deki hükümetten bölgedeki son durum ile ilgili açıklama yapıldı. İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkıma ilişkin bilgi verilirken, Gazze'ye 18 bin bomba atıldığı ve bunun Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı olduğu ifade edildi.

Gazze'ye Hiroşima'ya Atılanın Bir Buçuk Katı Gücünde Bomba Atıldı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını sürüyor. Bölgedeki son durum ile ilgili Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf'dan açıklama geldi. Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkıma ilişkin bilgi verdi.

Hiroşima'ya Atılan Bombanın Bir Buçuk Katı Gücünde Bomba Atıldı

İşgal güçlerinin Gazze'de 85 hükümet binasını yerle bir ettiğini ifade eden Maruf, şunları söyledi:

- İsrail, Gazze'de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi. Saldırılar sonucu 200 binden fazla bina zarar görürken, bunlardan 32 bin 500'ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi, 203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı. Yoğun saldırılar sebebiyle istatistikler henüz tamamlanmış değil.
- Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı. İsrail ordusu, 908 aileye katliam uygulayarak binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Saldırılarda 35 gazeteci, 124 sağlık çalışanı ve acil kurtarma ekiplerinden 18 sivil savunma elemanı hayatını kaybetti.
Putin'den Gazze Açıklaması! İsrail'in Saldırılarının Arkasındaki ABD'yi İşaret EttiPutin'den Gazze Açıklaması! İsrail'in Saldırılarının Arkasındaki ABD'yi İşaret EttiDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # gazze # filistin # hiroşima
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