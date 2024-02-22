Kassam Tugayları Gazze'de İsrail'e ait tankları vurdu

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Kassam Tugayları da İsrail'e karşı direnişi sürdürüyor. Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, İsrail'e ait tankların vurulduğu belirtildi.

Kassam Tugayları Gazze'de İsrail'e ait tankları vurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze ve Han Yunus kentlerinde İsrail ordusuna ait tankları hedef aldıklarını duyuruldu. 

KASSAM TUGAYLARI İSRAİL'İ VURDU

Telegram hesabından yazılı açıklama yapan Kassam tugayları, Han Yunus kentindeki Emel Mahallesi'nin batısında iki İsrail tankını "Yasin 105" tanksavar roketiyle vurduklarını belirtti. Açıklamada, Han Yunus'un Havuz bölgesi ile Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde İsrail'e ait iki "Merkava" tankının Şevaz adlı el yapımı patlayıcı ile imha edildiği kaydedildi.

İsrail'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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