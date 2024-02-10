Kassam Tugayları Han Yunus'ta 7 İsrail askerini öldürüldü

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'un doğusundaki Absan el-Kebira bölgesinde İsrail güçlerine düzenlenen saldırı hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail güçlerine sıfır mesafedeki antipersonel bombanın patlatılması sonucu 7 İsrail askerinin öldürüldüğü kaydedildi.

Kassam Tugaylarından yapılan diğer bir açıklamada, Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesine giren İsrail güçlerine havan toplarıyla saldırı düzenlendiği aktarıldı.

İsrail ordusu Hamas'ın söz konusu duyurularına ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.