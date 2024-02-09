Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte yarın Yeniden Refah Partisi'nin Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı ile Ankara Tren Garı önünde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenleri anma programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Yeniden Refah Partisi tarafından Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayında Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı ile Ankara Tren Garı önünde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için "100. Ay anma etkinliği" düzenleneceği belirtildi.

Bu kapsamda, ihtiyaç olması halinde yarın saat 7.30'dan itibaren etkinlik sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç olması halinde, Gar Kavşağı ile Gar Kavşağına bağlanan ve Gar Kavşağından açılan yan varyantların tamamının alt geçit hariç olmak üzere araç trafiğine kapalı olacak.

Vatandaşların mağdur olmaması için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanması gerekiyor.

İBB bursu ne zaman yatacak?İBB bursu ne zaman yatacak?Eğitim
# ankara # Trafik
Çok Okunanlar
DEM Parti'nin Apo posterine Türk Gençliği geçit vermedi!
DEM Parti'nin Apo posterine Türk Gençliği geçit vermedi!
Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 yıla kadar hapis istemi!
Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 yıla kadar hapis istemi!
Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'ne sert çıkış!
Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'ne sert çıkış!
Samet Kunt'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tokat gibi yanıt!
Samet Kunt'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tokat gibi yanıt!
Pazar yerinde silahlı saldırı!
Pazar yerinde silahlı saldırı!
Öne Çıkanlar Putin'den Dünya'yı sarsan açıklamalar! Gerçekleri bir bir anlattı│Ana Haber - Gülşah Ekinci #canlı Putin'den Dünya'yı sarsan açıklamalar! Gerçekleri bir bir anlattı│Ana Haber - Gülşah Ekinci #canlı Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı