2023-2024 İBB bursu 2. taksit ödemeleri için geri sayım başladı. İstanbul'da okuyan öğrencilere destek sağlaması amacıyla verilen İBB bursunun ödeneceği tarih merak ediliyor. Peki, İBB bursu ne zaman yatacak? 2. taksit ödemeleri için tarih belli oldu mu?

İBB BURSU İKİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İBB bursunun ikinci taksit ödemesi için tarih bilgisi, burs almaya hak kazanan öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

Ödemeler başlayınca hak sahibi öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

Burs ödemelerinin şubat sonu itibarıyla yatırılması bekleniyor.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursu 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak. Böylelikle öğrencilere toplam 7 bin 500 TL ödeme yapılmış olacak.