Alper Gezeravcı'dan ilk mesaj: "Merhaba Dünya, ben geldim"

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüşünün ardından sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Alper Gezeravcı'dan ilk mesaj: "Merhaba Dünya, ben geldim"

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi 19 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere yola çıktı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bilim insanlarının hazırladığı 13 farklı deneyi gerçekleştiren Gezeravcı, bugün Dünya'ya döndü.

ALPER GEZERAVCI'DAN DÖNÜŞ SONRASI İLK MESAJ

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini tamamladıktan sonra Dünya'ya döndü. Sosyal medyadan ilk paylaşımını yapan Gezeravcı, "Merhaba Dünya, ben geldim" ifadelerini kullandı.

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# alper gezeravcı # uzay yolculuğu
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