Yeniden Refah Partisi'nin İBB adayı belli oldu
Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde İBB Başkan Adayı belli oldu. Buna göre, Necmettin Erbakan’ın kızı ve Fatih Erbakan’ın ablası Elif Erbakan'ın İBB Başkan Adaylığı kesinleşti.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'yle anlaşamayan Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu.
YENİDEN REFAH'IN İBB ADAYI BELLİ OLDU
Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Necmettin Erbakan’ın kızı ve Fatih Erbakan’ın ablası Elif Erbakan'ın İBB Başkan Adaylığı kesinleşti.
Erbakan'ın adaylığının yarın saat 11.00'de Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında duyurulması bekleniyor.