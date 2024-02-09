Yeniden Refah Partisi'nin İBB adayı belli oldu

Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde İBB Başkan Adayı belli oldu. Buna göre, Necmettin Erbakan’ın kızı ve Fatih Erbakan’ın ablası Elif Erbakan'ın İBB Başkan Adaylığı kesinleşti.

Yeniden Refah Partisi'nin İBB adayı belli oldu
Son Güncelleme:

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'yle anlaşamayan Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu.

YENİDEN REFAH'IN İBB ADAYI BELLİ OLDU

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Necmettin Erbakan’ın kızı ve Fatih Erbakan’ın ablası Elif Erbakan'ın İBB Başkan Adaylığı kesinleşti.

Erbakan'ın adaylığının yarın saat 11.00'de Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında duyurulması bekleniyor.

İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı: 48 şüpheliye tutuklama talebiİstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı: 48 şüpheliye tutuklama talebiGündem
# 31 mart yerel seçimleri # Yeniden Refah Partisi
Çok Okunanlar
Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 yıla kadar hapis istemi!
Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 yıla kadar hapis istemi!
DEM Parti'nin Apo posterine Türk Gençliği geçit vermedi!
DEM Parti'nin Apo posterine Türk Gençliği geçit vermedi!
Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'ne sert çıkış!
Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'ne sert çıkış!
Samet Kunt'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tokat gibi yanıt!
Samet Kunt'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tokat gibi yanıt!
Pazar yerinde silahlı saldırı!
Pazar yerinde silahlı saldırı!
Öne Çıkanlar CHP'den Öcalan Nöbetine destek vatandaşı çıldırttı | Ulusal Fikir Meydanı #Canlı CHP'den Öcalan Nöbetine destek vatandaşı çıldırttı | Ulusal Fikir Meydanı #Canlı İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte uzmanından tavsiyeler... İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte uzmanından tavsiyeler...