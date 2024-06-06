Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı!

HAMAS'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, güvenliğiyle övünen İsrail’e bir darbe daha indirdi. Gazze’nin Refah kentinde İsrail ile Gazze'yi ayıran "güvenlik çitini" aşan Kassam savaşçıları İsrail ordusunun karargahına saldırı düzenledi.

Olay, Kassam Tugayları’nın Telegram hesabından duyuruldu. Fazla ayrıntıya yer verilmeyen açıklamada, Kassam mensuplarının, Refah'ta Gazze-İsrail sınırındaki çitleri aşarak, İsrail ordusunun Refah'ta faaliyet gösteren birliğinin karargahına saldırdığı kaydedildi.

TÜNELDE 5 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Kassam Tugaylarından yapılan diğer bir açıklamada, Refah'ın batısında Tel Zurub yakınlarındaki bir tünelde önceden kurulan bir bubi tuzağının patlatılması sonucu 5 İsrail askerinin öldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde "Yasin 105" roketleriyle İsrail ordusuna ait 2 Merkava tipi tank ile "D9" askeri buldozerinin hedef alındığı kaydedildi.

Bureyc Mülteci Kampı'nda da İsrail askerlerinin havan topları ve ağır silahlarla hedef alındığı aktarıldı.

ROKET İSRAİL’E DÜŞTÜ

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, Gazze'den atılan bir roketin İsrail'de açık araziye düştüğü, İsrail'in, Gazze Şeridi sınırındaki bölgelerde uyarı sirenlerinin çaldığı aktarıldı.