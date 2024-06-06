Hakkari'de kayyum karşıtı eyleme halk katılmadı

Dem Parti, Hakkari Belediyesine kayyum atamasını fırsata çevirmek istedi. Halkı sokaklara çağırdılar ancak umduklarını bulamadılar. Halk eylemlere katılmadı. Sokağa çıkanların sayısı da DEM Parti yöneticilerinin sayısını geçemedi.

Editör: Ekrem Demir
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 Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı ve belediyeye Kayyum atandı. DEM Parti bu durumu fırsata bölge illerinde fırsata çevirmek isteyerek tepki örgütlemeye çalıştı. Sokak sokak çağrılar yapıldı. Ancak halk DEM PArti'nin eylemlerine katılmadı. Eylemlerdeki sayı DEM PArtinin yönetilerinin sayısını bile geçemedi.

Kayyuma karşı çıkan başta CHP olmak üzere diğer siyasi yapılar destek için bölgeye çağrıldı, onların katkısıyla eylemler büyütülmek istendi, katılım büyümedi aksine daha da azaldı..

Doğu illerinin çoğunda her türlü eylem Valilik kararlarıyla yasaklandı. Buna rağmen emniyet güçleri eylemcilere hoşgörülü davranıyor. Çoğu yerde de yasağa rağmen eylemlerine izin verildi..

Halk, bölgede uzun zamandır hakim olan huzur ortamının bozulmasını istemiyor.. PKK ve siyasi uzantılarının sokak hareketlerinden uzak duruyor..

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# Hakkari # kayyum
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