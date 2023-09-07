Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den “Yeni ve Adil Kazakistan” vurgusu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Kazak Parlamentosu’nun ‘Yeni Yasama Yılı’nın açılışında gerçekleştirdiği ulusa seslenişte “Yeni ve Adil Kazakistan” vurgusunda bulundu. Tokayev, ülkede reformların ivedi bir şekilde atılacağının altını çizerken, yerli savunma sanayi ve su kıtlığı sorununa yönelik yeni bir konsepte geçileceğini kaydetti.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV'DEN “YENİ VE ADİL KAZAKİSTAN” VURGUSU

Cumhurbaşkanı Tokayev, ulusa seslenişinde şu konu başlıklarına dikkat çekti:



“Ekonomik çeşitlendirmenin aciliyeti hiç bu kadar fazla olmamıştı. Derin metal işleme, petrol, gaz ve kömür kimyası, ağır makineler, uranyum dönüşümü ve zenginleştirme, otomotiv yan sanayi, gübre üretimi gibi sektörlere dikkat etmemiz gerekiyor. Esas itibarıyla yüksek katma değer üreten kümeler oluşturmamız gerekiyor. Ülkemizin turizm potansiyelini sonuna kadar kullanmamız lazım.

Bir diğer önemli konu ise gelişmiş ülkelerde ulusal güvenliğin sağlanmasında kilit rol oynayan savunma sanayinin tam olarak güçlendirilmesidir. En önemli görev, ithal kaynaklara bağımlılığı azaltmak için yüksek derecede yerelleştirmeye sahip bir üretim döngüsü oluşturmaktır. Ordumuzun zırhlı araçlar, insansız hava araçları ve modern hafif silahlar dahil olmak üzere yüksek teknolojiye sahip silahlar ve askeri teçhizatla donatılması gerekiyor. Operasyonel onarım için üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yerli işletmelerin desteklenmesi esastır.

HÜKÜMETİN EN ÖNEMLİ GÖREVİ SU SORUNU!

Suyun mevcudiyeti ve kalitesi konusu da kritik bir öneme sahiptir. Nüfusun ve ekonominin büyümesi dikkate alındığında 2040 yılına kadar Kazakistan'daki su açığının 12-15 milyar metreküpe ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ülkemiz sınıraşan su kaynaklarına bağımlıdır. Avrasya'nın nehirleri ve kanalları, halkları ve ekonomileri birleştirmek için tasarlanmış ortak bir doğal varlıktır. Bu konuda komşularımız ve dostlarımızla her zaman anlayışa ve karşılıklı yarara dayalı bir fikir birliğine varmaya çalışmalıyız. Bu nedenle dengeli bir su politikası yürütmek ve sınıraşan su kullanımı sorunlarını çözmek Hükümetin en önemli görevleridir.”